حسني صالح يستعد لعمل درامي عن مدينة الأسمرات والمناطق العشوائية..تفاصيل

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يستعد المخرج حسني صالح لعمل درامي جديد يحمل اسم "حلم"، ليتناول قضية إنسانية وهي إنقاذ سكان العشوائيات ونقلهم إلى حي الاسمرات وهو من إنتاج سينرجي والجابري في شراكة جديدة للمتحدة للخدمات الإعلامية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حسني صالح الجديد بعنوان حلم الذي يتناول قضية إنسانية وهي نقل سكان العشوائيات إلى حي الاسمرات وتقديم لهم الرعاية الكامل.

قصة مسلسل حلم

يتناول مسلسل حلم جهود الدولة المصرية تجاه سكان العشوائيات والاماكن الخطرة وإنقاذ حياة الآلاف منهم ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة وتقديم الرعاية اللازمة لهم من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، ثم يستعرض المسلسل حياة هؤلاء المواطنين بعدما تحولت، فضلًا عن المواهب التي خرجت منهم في مختلف المجالات التي تم منحهم.

أبطال مسلسل حلم

ويشارك في بطولة مسلسل حلم نخبة من نجوم الفن وهم أنوشكا ونضال الشافعي ووفاء عامر وسامي مغاوري ونهال عنبر وعلاء مرسي وأسماء ماهر وحمدي عباس ورضوى الشريف وجنة عبد المنعم وياسمين جمال وشريف خير الله، وهو من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.

مدينة الأسمرات

الأسمرات هي مدينة مصرية تقع في حي المقطم بمحافظة القاهرة تم إنشاؤها لتطوير المناطق العشوائية في القاهرة، وتتمثل في مشروع على ثلاث مراحل على مساحة 185 فدان تقريبا، يعتبر أكبر المشاريع للقضاء على المناطق العشوائية، واستوعب أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن، وتم الانتهاء من المدينة بالكامل، وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى التسكين في المرحلة الثالثة، وتشمل عدد وحدات المدينة 18420 وحدة سكنية.

وتحتوي الميدانية على العديد من الخدمات منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، ودور حضانة، ومراكز طبية ووحدة صحية، ومراكز رياضية وملاعب مكشوفة، ومركز شرطة ومركز للمطافئ ومراكز لإسعاف ومراكز للبريد ومسرح كبير.

آخر أعمال حسني صالح

الجدير بالذكر أن، آخر أعمال المخرج حسني صالح مسلسل "بنت القبائل" من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، ومحمود عبد الغني، منة فضالي، ومدحت تيخا، وأشرف عبد الغفور، وبهاء ثروت، ومحمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجرتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، رضوى الشريف، ومن تأليف الكاتب شاذلي فرح.