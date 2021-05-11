/630802/محامي-شهير-يفجرها-إيقاف-شيكابالا-بسبب-مباراة-الأهلي-و-الزمالك-غير-قانوني

فجر ناصر عزام المحامي الرياضي مفاجأة عن العقوبة الموقعة على محمود عبدالرازق شيكابالا بعد أحداث مباراة القمة 122 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

إيقاف شيكابالا مباراتين بسبب أحداث مباراة الأهلي

وكشف ناصر عزام أن العقوبة التي وقعتها لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفارس الأبيض غير قانوينة ، وذلك على خلفية أحداث مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري المصري الممتاز التي رفع خلالها لاعب الفارس الأبيض الحذاء أمام جمهور القلعة الحمراء.

وكتب ناصر عزام عبر الحساب الشخصي على الفيس بوك : " لماذا يتم إيقاف لاعبي الزمالك سواء من لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات بدون عمل أي تحقيق معهم قبل إصدار أي قرار ضدهم في الوقت الذي قامت فيه لجنة المسابقات بعمل تحقيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ".

محامي يوضح قانونية عقاب شيكابالا

وتابع ناصر: " قامت بالتحقيق أولا قبل إصدار أي قرار فيما هو منسوب إليه من مخالفات، و قامت بعدها بحفظ الأمر بعد توضيح كابتن سيد لهم بما يقصده من تصريحاته بخصوص التحكيم".

وواصل عزام : " مرة أخرى اي عقوبات انضباطية تصدر بدون تحقيق مع اللاعبين تكون غير قانونية".

واختتم مناشدا: "أتمنى من المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية كما تدخل لتعديل عقوبة إيقاف الشناوي من ٤ مباريات الى مباراة واحدة فقط أن يتدخل بعدم إعتماد توصية لجنة المسابقات بإيقاف شيكابالا مباراتين لحين عمل جلسة استماع للاعب كما تم مع كابتن سيد عبد الحفيظ و قبل إصدار اي قرار بخصوص اللاعب".

اتحاد الكرة يعاقب شيكابالا

الجدير بالذكر أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك ومنتخب المصري أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد " إشارته للحذاء أمام جماهير الأهلي الحاضرة " وذلك خلال مباراة القمة 122 بين الأهلي و الفارس الأبيض، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق لجنة المسابقات إيقاف جناح الفريق الأبيض مباراتين للسلوك غير الرياضي، الأمر جعل القلعة البيضاء تصدر بيان رسمي توضح فيه أنها تقدمت بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم و كذلك سيقو المجلس بعقد جلسة لحسم الأمور.