الأنبا موسى يفتتح الدورة التدريبية الثانية للكهنة عبر زوم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر انعقاد الدورة حتى 22 من يونيو المقبل، وكانت المحاضرة الافتتاحية لنيافته بعنوان "كيف نتلمذ مخدومينا؟" تلتها محاضرة القس بولس حليم عن: "ملامح الأبوة".

ومن المقرر أن يشارك فى المحاضرات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة المتخصصين فى مجالات الخدمة الرعوية، وتختتم الدورة بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثانى.