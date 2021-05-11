الأنبا موسى يفتتح الدورة التدريبية الثانية للكهنة عبر زوم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر انعقاد الدورة حتى 22 من يونيو المقبل، وكانت المحاضرة الافتتاحية لنيافته بعنوان "كيف نتلمذ مخدومينا؟" تلتها محاضرة القس بولس حليم عن: "ملامح الأبوة".
ومن المقرر أن يشارك فى المحاضرات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة المتخصصين فى مجالات الخدمة الرعوية، وتختتم الدورة بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثانى.
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