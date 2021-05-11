البابا تواضروس يرأس اجتماعًا لمناقشة أحداث دير السلطان

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًّا بالمقر البابوى بالقاهرة، حضره صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ وذلك بخصوص الأحداث التى جرت بدير السلطان بالقدس، مؤخرًا.





جاء الاجتماع للتأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير ولديها كافة الوثائق والحجج التى تثبت هذه الملكية. وترفض الكنيسة كل الوسائل والطرق التى تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق. وتؤكد الكنيسة على أنها تتمسك بحقوقها كافةً، وأنها ستسلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب. وتناشد الكنيسة السلطات والمحاكم الإسرائيلية تنفيذ الأحكام القضائية السابق صدورها والتى تؤكد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير وضرورة تسليمه لها. وتحرص الكنيسة طوال العقود الماضية على إتباع الحلول السلمية والطرق القانونية فى التعامل مع هذه القضية، متمسكةً بكل آيات الحكمة والتعقل اللائقين بها، بما لا يخل بحقها فى ملكيه الدير، وهو أمر لا ولن تسمح بالمساس به تحت أى ظروفٍ أو مبررات، فلن تجدى أساليب المراوغة، وفرض الأمر الواقع أمام حقها التاريخى فى هذا الدير.

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