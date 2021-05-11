الوادى الجديد.. بدء عمل منظومة الغاز الطبيعى بالمحافظة يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، خلال اجتماعَ عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة والشركة.





وتناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن لأعمال تنفيذ المشروع على مستوى مدينة الخارجة، والتى تم الإنتهاء من تنفيذ 43 كم من الشبكات الأرضية بها بالإضافة إلى محطة تخفيض الضغط، للبدء فى التشغيل فى شهر يونيو المقبل. كما تم مناقشة الآليات الخاصة بإعادة الشئ لأصله بالنسبة والتعاقد مع العملاء بالمناطق التى تم الانتهاء منها والبالغ عددهم 7000عميل منزلى، وإنشاء مركز لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

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