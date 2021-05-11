تكتلات ليبية لـ"مبعوث واشنطن": تقدر جهدكم ليتمكن الشعب الليبى من تحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة

أعربت تكتلات وأحزاب مدنية ديمقراطية وطنية ليبية عن سعادتها بتكليف السفير ريتشارد نورلاند بمهام المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية في ليبيا بالإضافة إلى مهامه سفيرا لواشنطن.

وقالت التكتلات والأحزاب الليبية إنها تقدر جهد السفير ريتشارد نورلاند الذى عمل بدون كللٍ خلال المرحلة الماضية لكي تمكن الشعب الليبى من تحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة، وذلك بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وأشادت التكتلات الليبية بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة لضمان تنفيذ مخرجات برلين، وحرصها من خلال مجلس الأمن على سيادة ووحدة ليبيا، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن يتحقق إنجاز الانتخابات الرئاسية المباشر والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستمرارها، وصولاً إلى الاستقرار والبدء في مرحلة البناء والتنمية المنشودة.

وأشارت التكتلات السياسية الليبية إلى تطلعها الدائم للتعاون مع السفير ريتشارد نورلاند والتشاور بشأن هذه الاستحقاقات القادمة ودعم الجهود الهادفة لتحقيق ذلك.ووقع على الخطاب الموجه للسفير ريتشارد نورلاند تحالف القوى الوطنية، وتيار شباب التغيير، والتيار الوطني الوسطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، والتكتل المدني الديمقراطي، وتيار الشباب الوسطي، وتجمع الإرادة الوطنية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، عن تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا.