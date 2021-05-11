قنوات مفتوحة تبث مباراة الأهلي و صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

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يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في إطار مواجهات الجولة الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمة العودة أمام بطل جنوب إفريقيا ، ويقود المارد الأحمر المدرب السابق للفريق الجنوب إفريقي.

وتقام المباراة بين الأهلي و صن داونز في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث المواجهة على التردد المشفر ، بينما يستعرض دوت الخليج القنوات المفتوحة للقاء المارد الأحمر و صن داونز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

وتبث قناة أون تايم سبورت المفتوحة على التردد الأرضي احداث مباراة الأهلي و صن داونز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولى ضمن مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تعلن قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات على التردد الفضائي نقل مباراة الأهلي و صن داونز الجنوب إفريقي كما فعلت الشبكة خلال المواجهات السابقة للأندية المصرية في البطولات المشفرة ، لكنها حتى الأن لم تعلن بشكل رسمي عن نقل اللقاء .

يذكر ان الأهلي تعادل في أخر مواجهاته أمام الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز .

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما