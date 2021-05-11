/630804/الاختيار-2-الحلقة-29-إحباط-تفجير-افتتاح-كأس-الأمم-الأفريقية-2019

مسلسل الاختيار 2 حلقة 29، استهلت الأحداث بسيطرة حالة من الحزن على علي يونس بعدما فقد صديقه الشهد عمر القاضي، فدخل عليه شقيقه زكريا وبدأ يواسيه بأنه يعلم جيدًا ما يشعر به خاصًة أن القاضي استشهد بعد فترة قصيرة من رحيل ملازم أحمد شوشة، وطلب منه أن يسترجع قوته سريعًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، التي شهدت استهداف إحدى التنظيمات الإرهابية لافتتاح كأس الأمم الأفريقية.

الشهيد عمر القاضي يحرص على أعمال الخير

وروى له علي زيارته هو وأصدقاءه لوالدة عمر تنفيذًا لوصيته، فاستفسر منه زكريا عن قصة العصافير التي وصاهم عمر أيضًا عليهم، فأخبره أنهم اكتشوا أنه مجرد أسم أطلقه على 3 بنات كان يتكفل بهن في إحدى دور الأيتام ولكنه لم يرغب في أن يعلم أحد بذلك القصة، وأن هو وأصدقائه كانوا على استعداد لاستكمال ذلك المشوار، ولكن والدته تكفلت بهم، وقطع حديثهما دخول ابنة زكريا التي طلبت منه تذاكر لحضور افتتاح الأمم الأفريقية، ومن بعدها دخلت زوجته نادية -إنچي المقدم-، التي تقدم زكريا إليه بالشكر نتيجة تحملها لظروف عمله.

دار المشهد التالي في منزل يوسف الرفاعي -أحمد مكي- و عليا -أسماء أبو اليزيد- حيث يتناولا الفطور بحضور عم عادل صديق رفاعي -هادي الجيار- والد يوسف، الذي أخبرهما أنه التقى بسيدة وقرر الزواج بها ففرح له وحدثها يوسف على الهاتف ليهنئها، وبعدها تناولوا الحديث في إطار كوميدي عن ما عيوب ومزايا السنة الأولى بالزواج.

تنظيم إرهابي يستهدف افتتاح كأس الأمم الأفريقية

اجتمع مجموعة من الشباب الذين ينتمون إلى إحدى التنظيمات الإرهابية في شقة سكنية، تحدثوا هناك حول نجاح الطائرات التي صنعوها في حمل المتفجرات، فشعر أحدهم بأن الأطفال والشيوخ الكبار المعرضين للموت من قبل هذه الطائرات ليس لهم ذنبًا، فأقنعه الأخير بأنهم جزء من أسباب ما حدث في رابعة العداوية و 30 يونيو.

الظهور الأول لـ أحمد حلمي

في مشهد يغلبه الألم والحزن أحضر المقدم زكريا يونس شخص يدعى محمد -أحمد حلمي والد الطفلة التي لقت مصرعها نتيجة انفجار إحدى العبوات الناسفة المصنعة من قبل تنظيمًا إرهابيًا، ليتقدم له بالعزاء في وفاة ابنته ويطمئنه أنه سيعيد حقها، فأعطاه الأخير صورة لها ليجعل من فعل بها هذا الجرم يرأها حتى يتعرف عليها إذا حضرت له في منامه.

قوات الأمن تنجح في إحباط حادث إرهابي جديد

تلقى قطاع الأمن معلومات عن استعداد إحدى التنظيمات لتنفيذ حادث إرهابي خلال افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في عام 2019 من خلال طائرة تحمل إحدى العبوات الناسفة، فنسق قطاع الأمن مع المخابرات العامة بقيادة أشرف ذكي، أحمد عز ومحمد رجب، واستطاعت قوات الأمن في تحديد مكان العنصر التكفيري داخل الاستاد بالتزامن مع هتافات المصريين ونجحوا في إخفاق مخططهم الإرهابي.

وانتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 بمشاهدة زكريا يونس ويوسف الرفاعي وذلك العنصر التكفيري لكأس الأمم بداخل مكتب العمل، بعدما أخبرهم هشام -علي الطيب- أن بسام "المتورط في حادث كأس الأمم" داخل غرفة التحقيقات فطلب زكريا أن يأتي به وجلس مربوط الأيدي بين يوسف وزكريا مع ظهور محمد صلاح وتريزيجه على شاشات التليفزيون.