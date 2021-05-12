أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.





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