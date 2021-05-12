بعد تجسده في الاختيار 2..أحمد قنديل يفاجىء أسرة الشهيد إسلام مشهور بزيارتهم

/630807/بعد-تجسده-في-الاختيار-2أحمد-قنديل-يفاجىء-أسرة-الشهيد-إسلام-مشهور-بزيارتهم

حل الفنان أحمد قنديل كضيف شرف في الحلقة 24 من مسلسل الاختيار2 ليجسد شخصية النقيب اسلام مشهور، الذي استشهد ضمن الاشتباكات التي وقعت بالكيلو 135 بطريق الواحات، بين قوات الأمن وعناصر إرهابية في يوم 20 أكتوبر 2017.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة الفنان أحمد قنديل لأسرة الشهيد البطل، النقيب اسلام مشهور، فضلًا عن أهم تصريحات عائلة الشهيد حول دور أحمد قنديل.

زيارة أحمد قنديل للشهيد إسلام مشهور

فاجىء أحمد قنديل عائلة الشهيد إسلام مشهور بشكل مختلف وذلك بعدما قام قنديل بتجسيد دوره في مسلسل الاختيار2 حيث قام بزيارة لهم في منزلهم ما جعل السعادة تغمر قلوب أسرة اسلام من جديد، ووصف قنديل هذا اليوم بأنه أسعد أيام حياته لأنه فرح بشدة عندما قالت له والدة الشهيد أنه أراح قلبها عندما قدم قصة استشهاد ابنها على الشاشة، حتي يرى العالم كله بطولته وبطولة زملائه الشهداء، لافتًا إلى عدم تردده في تقديم الدور وسعيه الدائم في أبراز صورة الشهيد الحقيقية.

تعليق والدة إسلام مشهور عن تجسيده في الاختيار 2

وأعربت سوزان عبدالحميد والدة الشهيد اسلام مشهور، عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل ما أعطى فرصة لمعظم المشهادين لتترحم على روح الشهيد, وقالت سوزان خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج: " فخر وعزة وابنى استشهد راجل وعاش راجل ومات بطل عارف إزاى يحمى بلده، وابنى كان عاوز يكمل وطلب الشهادة.. أمنيته وربنا حققها له، وقال لى أنا نفسى أموت شهيد وكتب على صفحته".

وأضافت مشيدة بمسلسل الاختيار2 لاستطاعته نقل الواقع دون تحريف، قائلة: " مش بيخافوا وكان راجل وكلهم رجالة وقد المسئولية وحبهم لوطنهم حاجة كبيرة عندهم.. وأنا ووالده كنا بنتفرج على الحلقة، وحسيت إن الحادثة دلوقتى وكأنها حقيقة، ولما شوفت ابنى قدامى انهرت، وفى نفس الوقت رفعت رأسى.. ابنى عاش راجل ومات بطل, اللى مأثر فينا الفراق وفخورين بشجاعته وتربيته.. وكان نفسه يعمل حاجة لبلده وحاجة مشرفة لينا ورفع راسنا كلنا.. ووالده تأثر لما شاف الحلقة، وبشكر القائمين على مسلسل الاختيار2، أوضحوا اللى حصل والموقف كأنه حقيقى، وشوفت الموقف تخيلت أنه ابنى أول مرة أشوفه استشهد قدامى، وعارفه أنه بطل ونطق الشهادة، وإحساسى لما شوفت الموقف وجع قلبى وفخورة به قوى وأكتر من الأول".

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

ويمكنت متابعة حلقات المسلسل عبر قناة أبو ظبي في الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.