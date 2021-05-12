التكلفة مدمرة..الأمم المتحدة تحذر من وقوع حرب شاملة بين إسرائيل حماس

/630809/التكلفة-مدمرةالأمم-المتحدة-تحذر-من-وقوع-حرب-شاملة-بين-إسرائيل-حماس

قال تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تتجهان نحو حرب شاملة.

تكلفة الحرب في غزة مدمرة

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، أن تكلفة الحرب في غزة مدمرة ويدفعها الناس العاديون.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة “نعمل مع جميع الأطراف للعودة إلى الهدوء في القدس وغزة”.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة غدًا لبحث العنف في الشرق الأوسط.

وتعرضت تل أبيب مساء أمس لسيل من الصواريخ التي أُطلقت من غزّة، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين الإسرائيليين والقطاع المحاصر الذي تعرض بدوره لقصف وغارات تتسبب بدمار وبارتفاع في حصيلة الضحايا.

في الوقت نفسه، تصاعدت أيضا وتيرة التهديدات المتبادلة بين الطرفين.

وهي المرة الأولى التي تصل الصواريخ الفلسطينية الى تل أبيب منذ 2019، ولم تكن حينها بهذه الكثافة.