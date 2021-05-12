السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت للتهنئة بعيد الفطر

/630811/السيسي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-أمير-الكويت-للتهنئة-بعيد-الفطر

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً.

الرئيس السيسي يعرب عن امتنانه للعاهل الكويتي

‎ومن جانبه أعرب الرئيس للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للشقيقة الكويت حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

وهنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، على موقع فيس بوك:” القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن البركات”.

هذا وقد أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن غدا الأربعاء، 11 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، والخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.