/630806/ليفانتي-يعاند-برشلونة-ويوقعه-في-فخ-التعادل

استطاع فريق ليفانتي أن يقف في وجه العملاق الأسباني برشلونة، ويوقعه في فخ التعادل، بعدما انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا من الفريقين .

واستضاف فريق ليفانتي نظيره برشلونة اليوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم " لاليجا"، وفي الصراع المحتدم على صدارة الدوري بين الثلاثي العملاق برشلونة، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد .

أهداف مباراة برشلونة وليفانتي

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة السابعة والعشرين بعد هجمة منظمة لبرشلونة من الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ليونيل ميسي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى .

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين أضاف العملاق الكتالوني الثاني بعد انطلاقة سريعة من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى للفريق أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيدري بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك .

افتتح ليفانتي أهدافه في المباراة بالدقيقة الثامنة والخمسين بعد هجمة منظمة للاعبي ليفانتي من الجاهبة اليسرى أنهاها خورخي ميرامون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جونزالو ميليرو برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك .

وأضاف الثاني سريعا في الدقيقة الواحدة والستين بعد هجمة منظمة بشكل رائع من لاعبي ليفانتي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها روجر مارتي بتمريرة بينية ذكية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خوسيه لويس موراليس بتسديدة يسارية مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى .

في الدقيقة الخامسة والستين أضاف برشلونة الثالث ليظن أنه قد حسم اللقاء بعد تسديدة يمينة قوية عن طريق عثمان ديمبيلي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس أيتور فيرنانديز .

لكن فريق ليفانتي أبى أن يخرج خاسرا، وتعادل في الدقائق الأخيرة بالدقيقة الرابعة والثمانين بعد انطلاقة سريعة من تونو على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيرجيو ليون بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ، لتنتهي المباراة بالتعادل .

موقف برشلونة بالدوري الإسباني

بتلك النتيجة يكون برشلونة قد احتل المركز الثاني برصيد 76 نقطة، فيما احتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة .