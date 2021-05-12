القضية الفلسطينية حيًة لم تمت.. عمرو موسي: اللحظة تقترب ليعود العرب صفا واحدا

/630808/القضية-الفلسطينية-حية-لم-تمت-عمرو-موسي-اللحظة-تقترب-ليعود-العرب-صفا-واحدا

آدان عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن ‏ما يحدث في القدس، وما يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي يؤكد أن القضية الفلسطينية حيًة لم تمت، لافتا إلي أن ما فعلته إدارة ترامب والتطبيع الذي تم لم يكسر تصميم الشعب الفلسطيني علي احترام هويته والتمسك بأرضه وحقوقه.

الشعب الفلسطيني يستحق موقف داعم

وأكد عمرو موسي، أن الشعب الفلسطيني الشجاع والمحاصر يستحق من العرب موقفا محترما وقويا لدعم حركته الوطنية،مشيرا إلي أن الكثير من دول العالم ومجتمعاته تقدًر محنة الشعب الفلسطيني وتقف معه فما بالكم بالعرب.

اجراء انتخابات فلسطينية

وأشار عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلي أن اللحظة تقترب ليعود العرب إلي موقف محترم إزاء ما يحدث من سلطات الاحتلال الاسرائيلي،وحبذا لو جرت الانتخابات الفلسطينية.

وتابع عمرو موسي، مثل ما يطالب الفلسطينيون أن يكون اخوانهم العرب في مقدمة داعميهم، ينتظر العرب منهم حركة سياسية قوية تتعدي مجريات الأحداث إلي اجراء الانتخابات ليتمكن الشعب من الحركة إلى الأمام بلغة يقدرها العالم ويتفاعل معها.

القضية الفلسطينية حركة سياسية جريئة

واستكمل عمرو موسي، أن قضية الفلسطينيين تتطلب حركة سياسية جريئه ترسل رسالة تصميم علي الحياة، وأن الشعب الفلسطيني قادر على تقرير مصيره.

وأردف عمرو موسي، أن الانتخابات رسالة فعًالة يسبق بها الفلسطينيون الكثير من العرب، في وقت يعاد فيه رسم مستقبل المنطقة ويجب أن يكون فيها مكان لدولة فلسطين وعاصمتهاالقدس الشرقية.