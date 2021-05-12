مسلسل ضد الكسر الحلقة 29..محاولة محمد فراج للعودة إلى نيللي كريم

/630810/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-29محاولة-محمد-فراج-للعودة-إلى-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة 29، شهدت الحلقة محاولة كلًا من كريم "محمد فراج" وإياد إصلاح ما أفسداه في علاقتهم الزوجية، فرد إياد زوجته نادين "لقاء الخميسي" بينما كريم يحاول بكل جهده كسب ثقة سلمى "نيللي كريم".

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 29 من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، فضلًا عن أخذ أبطال المسلسل خطوة لبدء حياة جديدة.

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل ضد الكسر

استدعى الظابط حازم مصطفى لأخذ أقواله من جديد فصمم مصطفى عن كونه قاتل صلاح "مصطفى دوريش"، فأخبره حازم بامساك القاتل الحقيقي واعترافه بفعلته وأنه كان يُعرض نفسه للأعدام في قضية قتل، فيظهر الفرح والارتياح على مصطفى ويذهب، على جانب آخر يطلق حازم سراح كلًا من سلمى وملك "تارا عماد".

دكتور نبيل يدعم كريم لإصلاح علاقته بسلمى

يذهب دكتور نبيل لزيارة سلمى بالسجن وترحب به وتطمأنه عن ظهور براءتها، ثم يلتقى بكريم فيعتذر له كريم عما حدث يوم الرحلة، ويطلب منه الحديث معه في أمر مهم ويبادله دكتور نبيل نفس الطلب، ثم يلتقيان في منزل نبيل ليتبادلا الحديث حول سلمى وعلاقتها بكريم وينصحة دكتور نبيل بطريقة لطيفة أن يهيأ حياته لإسعاد سلمى وليس لإسعاد نفسه فقط.

ينتقل المشهد لمنزل نادين وإياد بعد رد الأخير لها، ليخبرها عن عدم قدرته التخلي عنها وأن قرار الرجوع له ليست مجبورة عليه، ثم يعتذر لها عما حدث منه ويفجأها بنقل المطعم لاسمها مرة أخرى، فتظره سعادة عارمة على وجه نادين وتعترف لإياد بحبها له، يبادلها إياد الاعتراف ويقبل يديها.

سلمى ترفض العودة لكريم

تعود سلمى مرة أخرى لمنزلها، يأتي إليها كريم ويحاول الاعتذار منها طالبًا إعطاء علاقتهم فرصة أخرى، مشيرًا إلى ماتعرض له منذ أن تركها بداية من وفاة والده حتى ظهور أحد الأشخاص يدعي أنه شقيقه، كما أكد كريم لسلمى صعوبة حياته بدونها وشدة احتياجه لها خاصة في تلك الفترة التي أنهكته، ولكن ترفض سلمى العودة له مرة أخرى لافتة إلى أن حياتهم ربما تصبح أفضل بابتعادهم عن بعض.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 29 باعتزال سلمى عن السوشيال ميديا وبث أخر فيديو لها لتعلن تفرغها لحياتها الشخصية.