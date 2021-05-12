مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29..أحمد العوضي يقتل صديقه مينا

/630812/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-29أحمد-العوضي-يقتل-صديقه-مينا

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29، شهدت عثور الخديوي "أحمد العوضي" على رسالة على هاتف شقيقه مالك، حيث ارسلها له مينا الذي يعد من اقرب رجالة الخديوي له وكان مضمون الرسالة ان يذهب مالك إلى العنوان الذي ارسله له دون أن يخبر احد والذي تم بالفعل قتله في هذا المكان، ما جعل الخديوي يشك في صديقه مينا وسرعان ما اتجه إليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29 التي تضمنت العديد من الأحداث النارية بعد مقتل شقيق مالك ليظل الخديوي يبحث عن قاتل أخيه متوعدًا له.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 29

رفع الخديوي السلاح في وجهة مينا واتهمه بقتل شقيقه مالك، ولكن انكر مينا معرفته بأي شيء عن هذة الرسالة أو من الذي ارسلها إلى مالك ولكن الموضوع تحول من قتل مالك إلى الشك في صديق عمره وذراعه الايمن فيطلب مينا من الخديوي أن يقتله طالما وصل الامر بينهما ان يشك في انه من قتل شقيقه، ليقوم الخديوي بقتله في لحظة غضب.

تدهور الحال مع الخديوي وانقلبت كل الظروف ضده، فأتصل بغزل "ياسمين عبدالعزيز" يصالحها ويطلب منها ان تعود إليه ولا تتركه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، واعتذر لها عن ضربها وقت غضبه وان وقتها كانت نفسيته سيئة.

وانتهت الحلقة 29 من مسلسل اللي مالوش كبير، بإستجابة غزل لطلب الخديوي وعادت إلى منزلها مرة اخرى وفي حديث معه اخبرته عن إجهاضها إثر ضربه العنيف لها، فأعتذر لها الخديوي ووعدها انها لن تتكرر مرة أخرى، وأثناء الحديث يأتي لها مكالمة هاتفية من والدتها تستغيث بها بسبب تعرض والدها لأزمة قلبية، لتسرع هي والخديوي لإنقاذه.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.