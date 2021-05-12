ضل راجل الحلقة الأخيرة.. الحق ينتصر ونهاية سعيدة تشهدها الأحداث

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مسلسل ضل راجل حلقة 30، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من فرار هيثم -محمد يسري- بعقد زواجه بشهد -رنا رئيس بعدما أطلق النيران دون قصده على صديقه عمرو -محمد عادل- وسقط الأخير جثه هامدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة الأخيرة للنجم ياسر جلال ونور اللبنانية، التي شهدت إقرار محمد يسري بزواجه من رنا رئيس فضلًا عن أحداث أخرى هامة ومثيرة.

ياسر جلال يصر على استرجاع حق ابنته بيده

اتجه يوسف -محمود عبد المغني- رئيس المباحث، إلى منزل الطبيبة ملك -نور اللبنانية- ليطمئن عليها هي وأسرة شهد بعدما أخبرته بما فعله فيهم عمرو من أجل فيديو الحادث وعقد الزواج، وعندما اجتمع بها أخبرته بأن جلال اختطف غادة ابنة خليل، فاتصل به يوسف ليقنعه بالتخلي عن الأمر وطلب منه أن يخبره بمكانه فرفض الأخير.

إخفاق خطة ياسر جلال بعد علم محمد يسري بمقر تواجده

سار خليل في طريقه إلى جلال -ياسر جلال- لينفذ اتفاقهما "ابنة خليل مقابل حفيدة جلال" وعندما وصل إلى مقر تواجده، استلم منه جلال حفيدته ومن ثم أخبره أنه لن يعطيه ابنته حتى يأتي إليه بعقد الزواج والفيديو، وقبل أن يكملا حديثهما بدأ إطلاق النار من هيثم ورجال خليل، وحاصروا جلال ومن معه.

حضرت الشرطة إلى منزل عمرو بعدما أبلغت نهى زوجته عن قتله، وبدأ الضابط يحقق معها واستفسر منها إذا كان لديه عداء مع أحد، فأخبرته أنه قام بينه وبين شخص يدعى جلال عراك شديد كما هدده بالقتل.

محمد يسري ينوي على قتل ياسر جلال وحفيدته

أفصح هيثم لجلال عن خطته بشأنه هو وحفيدته، وهي أن سيقتلهما الاثنان ومع وجود عقد الزواج والفيديو معه يكون تخلص من موضوعه مع شهد، فطلب منه جلال أن يقتلهما برصاصة واحدة، بينما طلبت منه غادة ألا يفعل ذلك ونصحه خليل بأن يأخذوا الطفلة ويتصرفوا فيها في وقتًا لاحق.

محمد يسري وخليل في قبضة قوات الأمن

داهمت قوات الأمن بقيادة يوسف مقر تواجد خليل وجلال وهيثم فضلًا عن غادة وطفلة شهد وألقوا القبض عليهم جميعًا قبل أن يُقتل جلال وحفيدته، بينما فر هيثم هاربًا فلحق به جلال وأبرحه ضربًا حتى وصل إليهم يوسف وقبض عليهم الاثنين بعد توجيه تهمة قتل عمرو إلى جلال فضلًا عن قضية اختطاف غادة.

اعتراف مرتكبي حادث شهد بجريمتهم أمام النيابة العامة

قضت المحمة بسجن هيثم وحازم فضًلا عن غادة وعزيز مدير المشفى بعد إثبات تهمة محاولتهم لقتل شهد وإجهاضها، كما طُبقت مواصفات سلاح هيثم مع الرصاصة التي قُتل به عمرو ونُسبت إليه تهمة قتل عمرو عمدًا.

زواج رنا رئيس من عصام السقا

وفي أجواء يملأها البهجة والفرح، عقُد قران سعيد المحامي على شهد، وتصالح جلال مع أخته سميحة وزوجها، فضلًا عن اعتراف يوسف لملك بحبه، وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ضل راجل بتواجد جلال وحفيدته هدى يلعبان سويًا بإحدى المنتزهات.