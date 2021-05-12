/630814/أحمد-السقا-يعلق-على-شخصية-عساف-الغريب-من-مسلسل-نسل-الأغراب

علق الفنان أحمد السقا، على دوره في مسلسل نسل الأغراب الذي تصدر به مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد الحلقة الـ 29 التي شهدت العديد من التفاصيل النارية.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد السقا على مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29، عبر حسابه الرسمي على حسباته المختلفة، وذلك بعدما أثار ضجة عارمة عقب الحلقة.

عساف الغريب

نشر أحمد السقا صورة لشخصية عساف الغريب من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29، معقبًا عليها قائلًا: “انا نفسي بخاف مني”.

تفاعل الجمهور مع منشور الفنان أحمد السقا الذي نشره، حيث لفت العديد من المشاهدين إلى أنهم لأول مرة يكرهون شخصية يقدمها أحمد السقا.

وعلق آخر على شخصية عساف الغريب بشكل فكاهي، قائلًا: “ومات الممثلون جميعًا ثم مات المنتج والمخرج وحينما عرض هذا الفيلم مات المشاهدون جميعًا”.

هجوم المشاهدون على مسلسل نسل الأغراب

وعلى جانب آخر، هاجم العديد من المشاهدين قصة المسلسل ودور الأبطال، قائلين: “أي حد برة يتفرج على المسلسل هيوصلهم رسالة سيئة جدًا انننا عايشين في المدبح أو السلخانة ومنفرقش حاجة عن اليهود.. أسود مسلسل في تاريخكوا الصراحة”.

مسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي.