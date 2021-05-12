/630815/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-29-مواجهة-أهل-الخليفة رمزي-بعد-سجنه

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 29 بطولة الفنان طارق لطفي فضلًا عن مواجهة منال لرمزي.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 29

يتسأل عادل أثناء حديثه مع رمزي حول قتل الأخير لصديقهم خالد "أحمد رزق" لكنه لا يجيب بشكل منطقي ويخبره بالاعتراف بشرط إجابة عادل على كل الأسالة الموجه له من رمزي، ويسأله رمزي حول تأكده من صحة عالمه، فيبادره عادل بالإجابة بأن عالمه خالي من الضرب والقتل عالم معتدل، فيخبره رمزي بأنهم يحكمون بالشريعة وليس القتل، فيتهمه عادل بأنهم يحكمون بالأقاويل وأن أي انسان طبيعي غير معصوم من خطأ لذلك يمكن أن تتسب أقاويله الخاطئة في قتل شخص تكرهه أو بدون إرادتك لذلك أنتم تحكمك الهوى يعترض رمزي مذكدًا أن مايحكمه الأحاديث والأيات.

يتهم رمزي عادل بأنه المسجون وليس هو حيث أنه يعيش على أخذ الأوامر من من هم أكبر منه مقامًا، فيعترف له عادل بأنه من ياخد تعليماته وأوامره من ضباط الأمريكان، ينصحه رمزي بالتوبة كونه خليفة الله في الأرض ويجب أن يطيع أوامره، فيزداد غضب عادل ويتهمه بعدوانيته لمصر وتكفير أهلها وأنه مسؤول عن حماية مصر من أي عدو بل القضاء عليه.

عبدالستار والد رمزي يعرف بوجوده في مصر

تطلب منال من والدها عم حسن ضرورة معرفة عم عبد الستار بأمر عودة رمزي وسجنه بمصر يتردد الثنائي في البداية عن من سيخبره ولكنهما يتفقا أن يذهبا كلايهما، تبدأ منال باخباره أولًا عن عودة رمزي لمصر، وسيتكمل عم حسن خبر رجوع رمزي بسجنه، فيسعد عم عبدالستار بالأمر ويطلب رؤيته في أقرب وقت، على الجانب الآخر يذهب عادل لعم حسن لاخباره عن رغبة رمزي في زيارة منال له ولكن لن تقوم الزيارة إلا بموافقة منال أولا وموافقة عم حسن تقاطعهم منال بالموافقة.

زيارة عبدالستار لرمزي

يذهب عبدالستار وعم حسن ومنال لزيارة رمزي، تبدأ الزيارة بعم عبدالستار وفي لقاء مؤثر يبكي القلب يقول عبدالستار للخليفة: "خيرات ماتت لو عرفت كنت جيت دي أمك، خيرات ماتت وأنا من بعدها، بس مش باين عليا، وأنا لو مت مش هقول ع انت متعرفش ومتجيش تاني وأنا أموت غضبان عليك، وأنا مش عايز أبقى غضبان عليك يابني، أنا كل اللي يهمني أنك رجعت وجيت هنا، كنت محضرلك كلام كتير عايزة أقولهولك بس ماقدرتش، أنا صوتي اتدبح من كتر مابنده عليك بس بصوت واطي، يارمزي أرجع أمك تعبانة، أرجع رجلي وجعاني، إرجع أخوك بيجي قليل، أرجع أمك ماتت، ودلوقتي مش لاقي كلام أقلهولك" ثم ينهي عبدالستار زيارته وعينة غارقة بالبكاء.

منال تواجه رمزي بحقيقة قتل أخيها

يأتي الدور على منال في زيارة رمزي ويبدأ كلاهما في معاتبة الاخر، يبرر لها بأنه مهما فعل لن يصل لمستواها في الخيانة ويتسأل عن السبب، فتنفجر منال في وجه قائلة: " لما تقولي ليه قتلت أخويا، صحبك وابن خالك اللي بينك وبين أخته قصة حب، اتمنت انها تكون مراتك وأم عيالك، اللي المفروض بتحبها، لما تبصلي وتديني سبب للعمل العظيم الجهادي اللي انت عملته هبقى أجاوبك"، يحاول رمزي نكران نسب تهمة قتل عصام عليه ولكن تخبره منال بتؤكدها من حقيقة قتله لأخيها دون مستندات أو أوراق إنما عن طريق قلبها الذي يعرف رمزي جيدًا، لافتة إلى أنها لن تسامحه حتى بعد براءته، وقبل أن تخرج من الغرفة تخبره بكرهها الشديد له.

طارق كساب يسعى لمقابلة رمزي

يطلب طارق كساب من الضابط عادل يحكم صداقتهم مقابلة رمزي ولو لمرة واحدة ولكن يرفض عادل طلبه رفضًا تامًا، يصر عليه طارق لمدة ٥ دقائق فقط، فينهي عادل الأمر بأنه سيحول الأمر لإجراء رسمي حيث سيقوم بتقديم طلب وإذ تم قبوله سيخبر طارق، على الجانب الآخر توجد أم عبدالله التي اعتقدت أن الضابط عادل قام بخداعها لكنه يطمأنها بوجود عبدالله في الاردن سالمًا ويطلب منها مقابلة رمزي لكنها ترفض معللة بأنها تريد أن يعيش بذنبها طوال حياته

عم حسن يواجه رمزي

تأتي زيارة عم حسن لرمزي ليواجه هو الآخر بقتل عصام ابنه، يبرر رمزي موقفه بأن عادل يسيطر على عقولهم جميعا، فيعرض عليه عم حسن المسامحة معللة أن مابينه وبين القانون شيء لا يخصه ولكنه رمزي يستهذأ به وبحديثه، ويرفض الجدل معه في اي شيء يخص الدين الأمر الذي من شأنه استفز عم حسن لتنتهي أحداث الحلقة 29 بصفع عم حسن رمزي صفعه قوية تعبيرًا عن غيظة وحرقة قلبه على ابنه عصام.