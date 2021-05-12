/630816/مسلسل-الطاووس-الحلقة-الأخيرة-نهاية-عادلة-ببراءة-سهر-الصايغ-وإعدام-المغتصبيين

مسلسل الطاووس الحلقة 30، شهدت أحداث مليئة بالمفاجأت الغير متوقعة بأعتبارها الحلقة الأخيرة، حيث بدأت بمشهد من داخل المحكمة بوجود المحامي كمال الاسطول "جمال سليمان" والمحامي المستشار ضياء شاهين "أحمد فؤاد سليم" يترفعان ضد بعضهم أمام المحكمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة التي شهدت على نهاية عادلة وإنصاف سهر الصايغ.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة

وادلى إحدى الشهود اقواله بأن هناك علاقة غير رسمية بين المحامي كمال والمتهمة أمنية، ولكن المحامي كمال طالب بالقصاص لأمنية وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين المغتصبين، بينما ضياء شاهين اصر على النظر في القضية مرة اخرى وبراءة زين وحماد من قضية إغتصاب أمنية.

وفجر المحامي كمال مفاجأة بظهور أمنية وانها لازالت على قيد الحياة، بينما كانت حيلة مصطنعة من المحامي كمال لحماية امنية من المغتصب زين بعد محاولاته المستمرة في مطاردتها وقتلها.

وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة أمنية من التهمة المسنودة إليها، وإحالة أوراق كلًا من المتهم زين شاهين وحماد إلى مفتي الجمهورية، وبذلك انتصر الحق على الباطل واصبح المغتصبين عبرة لكن من يحاول القيام بمثل هذة الجرائم البشعة.

يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.