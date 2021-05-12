فيديو - مسحراتى المحروسة .. كتر الخلف خيبة وإهمال العيال عيبة

جدة - نرمين السيد - وحملت الحلقة الجديدة عنوان "كتر الخلف خيبة"، حيث قال المسحراتى فيها : "تزوجن وتأهلن كوشة بعد كتب كتاب .. لقيت الست بتخلف وأنا مهاود ومتخلف، وهُب لقينا شقتنا بقت كتاب.. مراتى الصحة خانتها وأنا شعرى المسبسب شاب.. وشقتنا بقت أوضة وهيا يا دوب أوضة وأوضة".

وأضاف: "أنا والله يا سيدنا ساعات بنسى وبتلخبط ما بين فتحى وما بين نسرين هلبسهم وهأكلهم بس منين صحيح كتر الهلف خيبة وإهمال العيال عيبة.. أنا بصرخ وأنا العائل وأنا المجنون كفاية اتنين ماهوش مشمش وبنعبى ليمون".

مسحراتى المحروسة

"مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.

ويهدف المسحراتى إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.