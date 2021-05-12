مواعيد عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية فى العيد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التموين، فى تصريحات له، إن المخابز ستعمل فى جميع أيام العيد باستثناء المخابز التى حصلت على إجازة مسبقة، لافتا إلى أن مواقع استلام القمح ستعمل على مستوى الجمهورية ما عدا أول وثانى أيام العيد.

وأكد المصيلحى أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل اليوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساء، وأول وثانى أيام العيد ستعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل فى ثالث أيام العيد، كما أن شركتى الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.