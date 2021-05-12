طقس الأربعاء .. استقرار درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. لقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية .. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ولفت خبراء الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 32 18 الإسكندرية 26 18 وادى النطرون 31 17 طنطا 30 18 شبين الكوم 31 18 دمنهور 28 18 بلطيم 25 17 مطروح 24 15 السلوم 25 14 سيوة 33 15 بورسعيد 26 18 دمياط 25 18 الزقازيق 32 18 المنصورة 30 18 الاسماعيلية 32 17 السويس 32 19 العريش 28 18 رفح 28 17 رأس سدر 32 21 نخل 31 13 نويبع 34 22 طابا 31 19 كاترين 34 13 الطور 35 21 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 37 26 مرسى علم 37 25 الفيوم 33 19 بنى سويف 33 20 المنيا 33 20 أسيوط 34 21 سوهاج 34 23 قنا 35 24 الأقصر 36 24 أسوان 36 25 ادفو 37 25 أبوسمبل 36 23 الوادى الجديد 37 20 حلايب 32 26 شلاتين 35 24

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