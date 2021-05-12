فيديو.. تذكرتى تحبط عملية إرهابية فى افتتاح «كان 2019»

جدة - نرمين السيد - حظيت شركة "تذكرتى" بإشادات كبيرة خلال الفترة الماضية لدورها الكبير فى خروج العديد من البطولات التى استضافتها مصر بالشكل اللائق من حيث التنظيم الجيد وآلية دخول الجماهير إلى المدرجات، أبرزها النجاحات التى حققتها فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





وأظهرت الحلقة الـ29 من مسلسل "الاختيار 2" أهمية التجربة فى مساعدة الأجهزة الأمنية فى إحباط أكبر مخطط لعملية إرهابية خلال افتتاح البطولة، واستعانت الأجهزة الأمنية ببطاقة المشجع "فان أى دى" لتحديد كود العنصر الإرهابى الموجود داخل الاستاد ومعرفة بوابة دخوله وإلقاء القبض عليه.

وقال أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتى فى مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، إن تنظيم كأس الأمم الإفريقية بحضور جماهيرى كان تحديا كبيرا، واستطعنا من خلال نظام بطاقة المشجع "تذكرتى" توفير مناخ آمن بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر.

وأضاف أن "فان أى دى" لعب دورا مهما فى هذه البطولة، خصوصا أن أى مشجع يريد شراء تذكرة لحضور المباراة، كان لابد من تسجيل بيناته من خلال الموقع ولن يتمكن من دخول الاستاد إلا إذا كانت التذكرة مربوطة بال،"فان أى دى" خاصته، ما حقق قدرا كبيرا من الأمن لأنه يتيح لك بسهولة معرفة مكان دخول كل مشجع ومكانه فى الاستاد.

وتابع: "هناك تنسيق بين كل الجهات والجميع يعمل إيد واحدة، وأى معلومة تحتاجها أى جهة تكون متاحة، ما يوفر مناخا آمنا فى الاستاد".