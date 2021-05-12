النقل: وصول القطار التاسع لمترو الأنفاق ضمن الصفقة الكورية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، ضمن العقد المبرم مع شركة "هيونداى روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى، وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أنه تجدر الإشارة إلى أنه تم دخول 4 قطارات حتى الآن من القطارات التى تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد نهو كل الاختبارات الديناميكية لها ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطارا، وتجرى أعمال الاختبارات على باقى القطارات التى تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعاً، حيث يتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهرياً.

كما أعلن الوزير وصول مكونات القطار الثانى من الـ10 قطارات التى يتم تجميعها محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وتشمل المكونات (هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية)، حيث تقوم شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف، الذى يقوم حالياً بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلى.

كما أشار الوزير إلى أنه وعلى التوازى تم وصول القطار الأول من 6 قطارات متعاقد عليها مع شركة "هيونداى روتيم" أيضاً للخط الثانى للمترو شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان بتكلفة 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصرى، ومن المخطط توريد قطار شهرياً ليتم الانتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا، ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

كما تصنع حالياً شركة "سوكوفير" الفرنسية جرارين بتكلفة حوالى 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بتكلفة حوالى 926 ألف يورو من المخطط توريدهم فى يونيو 2021 لإجراء اختبارات التشغيل تمهيداً لدخولهم الخدمة فى سبتمبر 2021، ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة فى إحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى.

ولفتت الوزارة إلى تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم اللازمة على القطارين وجميع المكونات والسفينة والأرصفة طبقاً للقواعد الصحية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا وسيتم نقل القطارات إلى ورش المترو لإجراء الاختبارات الأخيرة قبل دخولها الخدمة.

وأضاف الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وتابع: "كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع، لافتا إلى أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وقد لاحظ المواطن الفرق بين القطارات القديمة والقطارات المورَّدة مؤخراً".

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتضافر جميع أجهزة الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى ولتوفير الوقت والجهد لذا يتم حالياً إستكمال أسطول قطارات الخط الثالث للمترو لاستيعاب تشغيل الخط الثالث والذى تم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة منه فى أغسطس 2020 ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة فى ديسمبر 2021، وفى ضوء خطة تحديث أسطول القطارات العاملة للخط الثانى للمترو للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب.