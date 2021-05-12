كيف نحصل على ثواب إحياء ليلة العيد؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى ردها على سؤال يتعلق بكيفية إحياء تلك الليلة المباركة: "يستحب إحياء ليلتَى العيد بطاعة الله تعالى من ذكر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ قَامَ لَيْلَتَى الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" رواه ابن ماجه، والمراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة".

وتابعت دار الإفتاء: "قال العلامة ابن نجيم فى كتابه "البحر الرائق": "وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِى الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَى الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِى عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان".