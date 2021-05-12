/630817/هل-يتم-رفع-الإيقاف-عن-شيكابالا-بعد-تحركه-قضائيا

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما كشف عن نيته بالتحرك لمقاضاة المتجاوزين في حقه ، يأتي هذا بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت خلال مباراة الأهلي و الزمالك والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي على تويتر: " جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل".

وتابع شيكابالا: " وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية" .

اتحاد الكرة يقرر إيقاف شيكابالا

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إيقاف شيكابالا مباراتين بسبب الأحداث الأخيرة في مباراة الأهلي بعد أن رفع اللاعب حذائه أمام جمهور الأهلي في مباراة القطبين بالدوري المصري ، على جانب أخر أكد ناصر عزام المحامي الرياضي أن عقوبة شيكابالا غير قانوينة ويحق له الإستئناف عليها، الأمر الذي يطرح إمكانية العفو عن اللاعب بعد تحركه قضائيا، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة حسم لتلك النقطة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء -أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الهجوم : يوسف أوباما