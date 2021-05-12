/630818/مواعيد-مباريات-اليوم-أهمها-الدوري-الإنجليزي-والإسباني
تشهد الساحة الرياضية العديد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات اليوم الأربعاء 12/5/2021، لعل أهمها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني، ويستعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.
مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي ضد أرسنال – 9.15 مساءً – وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إشبيلية ضد فالنسيا – 7 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 1
هويسكا ضد أتلتيك بيلباو – 8 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 4
سيلتا فيجو ضد خيتافي – 8 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium
أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد – 10 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 1
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري ضد فيورنتينا – 6.30 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3
إنتر ميلان ضد روما – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3
تورينو ضد ميلان – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium
أتالانتا ضد بينفينتو – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2
ساسولو ضد يوفنتوس – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 7
سامبدوريا ضد سبيزيا – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports Connect
لاتسيو ضد بارما – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1
بولونيا ضد جنوي – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3 English
مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شالكة ضد هيرتا برلين – 6 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Sky Sport Bundesliga 4 HD
مباريات دوري السوبر اليوناني والقنوات الناقلة
أريس سالونيكا ضد باناثينايكوس – 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD
أستيراس تريبوليس ضد آيك أثينا- 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD
أولمبياكوس ضد باوك سالونيكا – 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD
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