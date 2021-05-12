/630818/مواعيد-مباريات-اليوم-أهمها-الدوري-الإنجليزي-والإسباني

تشهد الساحة الرياضية العديد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات اليوم الأربعاء 12/5/2021، لعل أهمها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني، ويستعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد أرسنال – 9.15 مساءً – وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية ضد فالنسيا – 7 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 1

هويسكا ضد أتلتيك بيلباو – 8 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 4

سيلتا فيجو ضد خيتافي – 8 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد – 10 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد فيورنتينا – 6.30 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3

إنتر ميلان ضد روما – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3

تورينو ضد ميلان – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

أتالانتا ضد بينفينتو – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

ساسولو ضد يوفنتوس – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 7

سامبدوريا ضد سبيزيا – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports Connect

لاتسيو ضد بارما – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

بولونيا ضد جنوي – 8.45 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 3 English

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شالكة ضد هيرتا برلين – 6 مساءً - وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Sky Sport Bundesliga 4 HD

مباريات دوري السوبر اليوناني والقنوات الناقلة

أريس سالونيكا ضد باناثينايكوس – 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD

أستيراس تريبوليس ضد آيك أثينا- 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD

أولمبياكوس ضد باوك سالونيكا – 6.30 مساءً وتُبث أحداث اللقاء بين الفريقين عبر قناة Nova Sports HD