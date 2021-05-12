/630820/حادث-مؤلم-مصرع-5-أشخاص-وإصابة-16-في-تصادم-على-طريق-سوهاج-البحر-الأحمر

حادث مؤلم شهده الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر، وتحديدًا عند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة اتجاه سوهاج الغردقة.

وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المتوفين 3 للمستشفى المركزى بأخميم و2 للمستشفى التعليمى.

الدفع بقوات تأمين الطرق

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ووجود متوفين ومصابين تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز ند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة إتجاه الغردقة سوهاج.

وفاة 5 جميعهم مجهولى الهوية

ونتج عن الحادث وفاة 5 جميعهم مجهولى الهوية وجار التعرف عليهم من بينهم طفل وإصابة 16 شخصا آخرين من مستقلى السيارتين.

وتم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف، وتم التعامل مع المصابين والمتوفين.

نقل المتوفين إلى المستشفيات

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ونقل 3 من المتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، و2 لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

2190 سيارة إسعاف مجهزة خلال العيد

وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن خطة التأمين الطبى تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.

وأكد مجاهد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94 ألفًا كيس دم من الفصائل المختلفة، و17 ألف كيس بلازما.

وأشار إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع فى حالة حدوث أى طارئ أو حادث.