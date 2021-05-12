/630821/مدرب-الإسماعيلي-يعلن-عن-مفاجاة-سارة-قبل-مباراة-أسوان
عبر حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن سعادته البالغة بالإنتصارات التي يحققها الفريق الاصفر خلال الايام الماضية ، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي ليواصل الفريق انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز، كاشفا عن حل أزمة النجوم.
وعلق حمد على أزمة نادي النجوم والدروايش قائلا :"لن يكون هناك خصم للنقاط من نادي الإسماعيلي، ستكون هناك جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم من اجل الإتفاق على طريقة دفع الأموال".
وواصل المدرب العام للدروايش : " النقاط خلال المباريات لا تأتي بسهولة كيفما يفكر البعض ، بل أن الأمر يستغرق مجهود جبار للغاية ، والفريق كان به العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة لكنهم لم يفعلوا شيئا، ويلعبون بشكل دون جدوى ، لكن الأمر حاليا أختلف وهم يريدون فعل كل شئ ممكن من أجل الفريق".
واختتم حمد: "نعمل حاليا علىة الظهور بشكل جيد وتحسين مركز الإسماعيلي في الدوري من أجل رفع الضغط عن اللاعبين ومجالس الإدارات ، بعدها سنعمل على طموحات وأمال أخرى".
الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 21 لقاء ، حقق من خلالها الفوز في 5 مواجهات في حين وقع في فخ التعادل في 8 مناسبات، وخسر في 8 لقاءات في هذا الموسم، إستطاع خط هجوم الفريق أن يسجل 23 هدفا بصدارة فخر الدين بن يوسف ، في حين تلقت شباكة 26 هدف في هذا العام.
تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد فوزي.
خط الدفاع : محمد صادق ، مروان الصحراوي، محمد هاشم ، عبد الله جمعة.
خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.
خط الهجوم: ، شكري نجيب ، احمد مدبولي ، فخر الدين بن يوسف.
ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: محمد صبحي، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، احمد كاستيلو، ، محمود دونجا، آري بابل، شيلونجو.
تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الإسماعيلي
أحمد السعدني لحراسة المرمي، محمود قاعود، عاصم صلاح، معروف يوسف، موسى دياوارا، أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد علي ، ستيرلا، أحمد إبراهيم، حامد عيسى.
مقاعد بدلاء البنك الأهلي امام الإسماعيلي
وعلى دكة البدلاء يجلس: أحمد صبحي، أحمد ياسر، محمد بسيوني، مصطفى كامل ميدو، محمد كوفي، محمد سيد،، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد أبو العلا.
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