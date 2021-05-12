مستشفيات القاهرة ترفع درجة الاستعداد فى العيد

جدة - نرمين السيد - وأشار عبد العال إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكل المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خصوصا البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود التى تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكل أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.