الرى: شهادة تقييم عالمية للمعمل المركزى بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المعمل المركزى بالوادى الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة تمكن للعام الثانى على التوالى من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومى للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولى لاعتماد المختبرات.





وأضاف وزير الرى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الوزارة أنشأت المعمل المركزى بالوادى الجديد وفقا لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذى مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولى الأيزو (17025) فى مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتريولوجيا من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى عام 2013 فى 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية. وقد أظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزى بالوادى الجديد فى اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة أبريل 2021 فى 5 فحوصات ميكروبيولوجية للمياه، بالاشتراك مع أكثر من 270 معملا معتمدا من مختلف دول العالم. ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزى فى مجال مراقبة نوعية المياه، فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة، كما يشارك المعمل المركزى فى الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التى يجريها المعهد القومى للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة فى الفترة من 8 إلى 15 مايو 2021 فى قياس (درجة الحموضة والقلوية - الأملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات – الفوسفور)، لتأكيد الجودة بالمعمل المركزى وتحقيق اشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.

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