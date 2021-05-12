بيت العرب: دراما البطولات المصرية هدفها إبقاؤنا متأهبين ضد المخاطر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، إن الدراما جزء من قوتنا الناعمة، وصناعة ثقيلة تساهم فى رفع الوعى بالقضايا الاجتماعية الملحة، وكذلك فى كشف ما يدور من مخططات للنيل من الدولة المصرية.





وقالت إن الدراما هذا العام استطاعت أن تقدم نماذج مضيئة، خاصة من خلال مسلسل "الاختيار 2"، فقد ظهر عبر حلقاته الثلاثين عدد من الشهداء المصريين، ممن قدموا أرواحهم فداء لمصر، وإن كان ذلك هدفاً مهماً، فهناك هدف آخر، كما قال الرئيس السيسى، وهو أن تلك الدراما ذكَّرتنا بأيام صعبة للغاية مرت علينا، ولكننا استطعنا تجاوزها بفضل التلاحم العظيم بين مؤسسات الدولة والشعب. وأكدت أن، إشارة الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، أمس، إلى أن الدراما قدمت خلال شهر رمضان قضايا مهمة مرت علينا، لا يجب أن تمر مرور الكرام، فهى تكريم لكل صنَّاع الدراما فى مصر، وتأكيد على أهمية تلك الصناعة الثقيلة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتذكير المصريين بالعدو المتربص بنا طوال الوقت، وأننا يجب ألا ننسى، ويجب كذلك أن نظل متيقظين ومتأهبين.

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