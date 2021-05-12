عضو بالشيوخ: تصريحات الرئيس تؤكد الثوابت المصرية فى قضية سد النهضة

وأضاف أن هذه المشروعات تعد نقلة نوعية فى تاريخ الملاحة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات من شأنها تعزيز دور القناة فى حركة التجارة العالمية، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، مؤكدا أن تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس يساهم فى دفع حركة التنمية الاقتصادية فى المناطق على طول القناة فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة.
وأشار مرشدى إلى أنه فى السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتى غيرت معالم المنطقة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قناة السويس لها أهمية كبرى وعظمى ليست لمصر فقط بل لكل دول العالم.
وشدد على أن تطوير القناة حولها من معبر تجارى ذو أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة فى حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس السيسى أكدت الثوابت المصرية فى قضية سد النهضة، وهى الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة فى مياه النهر، وأن مصر ليست ضد حق إثيوبيا فى تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائى.
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