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عضو بالشيوخ: تصريحات الرئيس تؤكد الثوابت المصرية فى قضية سد النهضة

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محمد إسماعيل 2021-05-12 10:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من مشروعات تطوير قناة السويس، أمس الثلاثاء، يؤكد مواصلة القيادة السياسية العمل على تعزيز استكمال المشروعات القائمة وتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الجديدة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد نقلة نوعية فى تاريخ الملاحة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات من شأنها تعزيز دور القناة فى حركة التجارة العالمية، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، مؤكدا أن تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس يساهم فى دفع حركة التنمية الاقتصادية فى المناطق على طول القناة فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة.

وأشار مرشدى إلى أنه فى السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتى غيرت معالم المنطقة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قناة السويس لها أهمية كبرى وعظمى ليست لمصر فقط بل لكل دول العالم.

وشدد على أن تطوير القناة حولها من معبر تجارى ذو أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة فى حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس السيسى أكدت الثوابت المصرية فى قضية سد النهضة، وهى الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة فى مياه النهر، وأن مصر ليست ضد حق إثيوبيا فى تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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