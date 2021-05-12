البابا تواضروس يعقد اجتماعًا بخصوص الأحداث التي جرت بدير السلطان بالقدس مؤخرًا

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًّا بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ وذلك بخصوص الأحداث التي جرت بدير السلطان بالقدس، مؤخرًا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له - إن الاجتماع جاء للتأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير ولديها كافة الوثائق والحجج التي تثبت هذه الملكية، وأن الكنيسة ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق.