محافظ بورسعيد يهنىء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر...

قدم اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أسمى التهانى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله علي مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات .
داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.
كما وجه محافظ بورسعيد ، التهنئة لمعالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وكافة الوزراء والجهات المعنية ، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ، متنميا من الله أن يديم الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة وأبناءها ،
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