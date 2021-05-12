عاهل الأردن يهنئ الرئيس السيسى هاتفياً بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم، وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار".

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