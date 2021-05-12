/630822/انخفاض-في-درجات-الحرارة-وفرص-أمطار-رعدية-في-هذه-المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض في درجات الحرارة.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

طقس الخليج

تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، اما في البحرين فيكون الطقس معتدلا خلال فترة الليل.

الكويت

ليلًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، ونهارًا حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).