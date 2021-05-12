/630826/رئيس-مشروعات-النواب-نسعى-لتحقيق-التنمية-المستدامة-من-خلال-تكثيف-جهودنا-البرلمانية

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، إن مجلس النواب لايتوقف عن السعي نحو إتمام المشروعات القومية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالانتهاء من تنفيذ 526 مشروعًا تنمويًا في محافظة الفيوم بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 6 قطاعات هي التعليم، والصحة، والري، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية.

وأضاف مرعي: نعمل في مسارات عديدة متوازية، بهدف "القضاء على الجوع وتعزيز التغذية المحسنة وتكثيف الزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي "، لافتا إلى أن جهود حكومية محمودة أسفرت عن الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعًا في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 189 مليون جنيه.

واختتم: نما إلى علمنا النجاح في تم الانتهاء من تنفيذ 52 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 394 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 2764 عامود إنارة، و10 محولات وأكشاك كهرباء، و22 ألف لمبة وكشاف إنارة، الأمر الذي تثمنه لجان البرلمان المعنية بالأمر.

يشار إلى أن تقرير أخير صادر عن وزارة التخطيط ورد فيه: ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 74.2% عام 2015 إلى 77.9% عام 2020، وضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، فتم الانتهاء من 74 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 351 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 994 فصلا في كل المراحل التعليمية.

كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 87.7% عام 2015، إلى 98.2% عام 2020، وكذا ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 84.7% عام 2015، إلى 86.5% عام 2020.

وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، أوضح تقرير الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة حوالي 330 مليون جنيه، أبرزها خط دمو / الغرق السلطاني على محطة محولات الفيوم الجديدة بطول 5كم، ومحطة محولات الفيوم (سعة 120 م.ف.أ)، ومحطة محولات طامية (سعة 506 م.ف.أ).

"إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، فتم الانتهاء من تنفيذ 63 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه، نتج عنها رصف ورفع كفاء طرق بطول 76.7 كم، وإنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبري.