/630827/وفاة-ربع-مليون-بالهند-الصحة-العالمية-تعلن-تواجد-متحور-كورونا-الهندي-في-44-دولة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن متحورة فيروس كورونا المكتشفة في الهند قد رصدت في 44 دولة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن المتحورة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتشفت في شهر أكتوبر الماضي بالهند، رصدت في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 دولة.

أكبر عدد في بريطانيا

كما تلقت إخطارات باكتشاف هذا المتحور في خمس دول أخرى.

وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الإثنين، الماضي أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها مثيرة للقلق.

أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا فى الهند

كما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند، 250 ألفاً بحسب بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع، الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفاً و197 منذ بداية الوباء.

مصدر قلق عالمي

أما عدد الإصابات فارتفع بحوالى 350 ألفاً، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23.3 مليون.

ووصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة فيروس كورونا الهندية بأنها مصدر قلق عالمي، بعد البيانات التي تشير إلى أن السلالة الهندية المعروفة باسم B.1.617.2 - أكثر عدوى من الإصدارات السابقة للفيروس، بحسب ما نشر موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية وبذلك تكون سلالة كورونا الهندية الطفرة الرابعة لفيروس كورونا التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها "مثيرة للقلق العالمى"، بعد السلالات التى ظهرت فى كينت وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وفاة 3 ملايين و306 آلاف حول العالم

يشار إلى أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 3 ملايين و306 آلاف و37 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية شهر ديسمبر عام 2019، كما تأكدت إصابة أكثر من 158 مليونا و833 ألفا و250 شخصا بالمرض منذ بداية الوباء.