/630828/قائد-صن-داونز-متوعدا-الأهلي-هزمناهم-بالخمسة-وسنحتفل-أمام-موسيماني

أكد كيكانا لاعب صن داونز الجنوب إفريقي أن النادي الأهلي يريد الإنتقام من خماسية العام قبل الماضي في مباراة مشددا أنه سيحتفل أمام موسيماني في حالة الفوز عليه في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وقال قائد صن داونز لصحيفة "sowetanlive" : " مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، الفريقيان يمتازان بالقوة ،وارى انها ستحسم عن طريق العقل لا التكيتك".

قائد صن داونز يتوعد الأهلي

وتابع كيكانا: " مباراة الأهلي و صن داونز ستكون مؤثرة للغاية بسبب خسارة الأهلي أمامنا في مباراة سابقة ولا أعتقد أنهم يعداء بذلك بل سيقاتلون من أجلها ".

واختتم: " الأهلي سيأتي ويعلم أننا هزمناهم نحن فريق طموح وقوي أيضا ، الفارق الوحيد أن بيتسو موسيماني هو المدير الفني للأحمر وسنحتفل أمامه لأننا بحاجه لذلك ".

وصول بعثة صن دانز للقاهرة

وصلت بعثة فريق صن داونز لمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك من أجل الإستعداد لمباراة الأهلي القدمة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الفوز.

وتنطلق أحداث المباراة بين الأهلي و صن داونز في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب القاهرة ، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث المواجهة على التردد المشفر ، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم المباراة لصالحه لتسهيل مهمة العودة.

ومن المقرر أن تخوض البعثة المران الأول بأحد الملاعب مساء اليوم بعد أن وصلت البعثة إلى المطار فى ساعة مبكرة وتوجهت إلى مقر الإقامة ثم خلدت للراحة، على أن يكون المران الأخير باستاد السلام في نفس توقيت المباراة وفقا للوائح التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 122

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.