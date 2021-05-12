/630829/إغلاق-8-مساجد-في-السعودية-بسبب-كورونا-والإجمالي-1129

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبذلك يصل مجموع ما أُغلق خلال 94 يوماً 1129 مسجداً، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

أين أغلقت المساجد؟

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم إغلاق 4 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك.

إعادة فتح مساجد

وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الشرقية ومسجدين اثنين بمنطقة تبوك ومسجدين اثنين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

متحور كورونا الهندي

وفي سياق آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن متحورة فيروس كورونا المكتشفة في الهند قد رصدت في 44 دولة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وفق ما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن المتحورة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتشفت في شهر أكتوبر الماضي بالهند، رصدت في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 دولة.

أكبر عدد في بريطانيا

كما تلقت إخطارات باكتشاف هذا المتحور في خمس دول أخرى.

وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الإثنين، الماضي أنها صنفت متحورة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها مثيرة للقلق.

ووصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة فيروس كورونا الهندية بأنها مصدر قلق عالمي، بعد البيانات التي تشير إلى أن السلالة الهندية المعروفة باسم B.1.617.2 - أكثر عدوى من الإصدارات السابقة للفيروس، بحسب ما نشر موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

مثيرة للقلق العالمي

وبذلك تكون سلالة كورونا الهندية الطفرة الرابعة لفيروس كورونا التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها مثيرة للقلق العالمي، بعد السلالات التى ظهرت فى كينت وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وفاة 3 ملايين و306 آلاف حول العالم

يشار إلى أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 3 ملايين و306 آلاف و37 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية شهر ديسمبر عام 2019.

كما تأكدت إصابة أكثر من 158 مليونا و833 ألفا و250 شخصا بالمرض منذ بداية الوباء.