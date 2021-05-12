/630830/إيناس-عبدالحليم-خطورة-كورونا-تحتم-التزام-المواطنين-بخطة-التأمين-الطبي-للحكومة

قالت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إيناس عبدالحليم إن الحكومة عليها متابعة الخطط التي تصدرها لتأمين الأحوال الصحية في البلاد خلال فترات الأعياد، وألا تكتفي الحكومة بالإعلان عن القرارات، وإنما السعي بقدر الإمكان نحو التأكد من التزام المواطنين بها، وتشديد الإجراءات الاحترازية.

وأضافت في تصريحات خاصة: علينا الانتباه خلال الفترة المقبلة لتطورات وتحورات الفيروس، فالوضع خطير على المستوى العالمي، والدولة المصرية نجحت حتى الآن في التقليل من أخطار الجائحة عبر إجراءات توفير اللقاح، أو قرارات إغلاق المحلات، وتدعيم الاقتصاد، وكلها خطوات جيدة جدا، ويجب أن يكون هناك في المقابل التزام من جانب المواطنين.

وشددت النائبة على ضرورة الاستعداد بشكل جاد ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمتابعة الدائمة من جانب غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد وتكثيف تواجد الفرق الطبية لمختلفة، بداية من الأطباء، مرورا بالفنيين، وصولا إلى تمريض أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

واختتنمت: أتوقع نجاح خطة التأمين الطبي التي كشفت عنها وزارة الصحة، وتشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن خطتها التي أكدت فيها على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94 ألف كيس دم من الفصائل المختلفة، و17 ألف كيس بلازما، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ أو حادث.

وناشدت الوزارة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، غسل اليدين باستمرار، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.