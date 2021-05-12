فيديو .. وزير الأوقاف يشرح كيف تطبق مصر الإسلام مع اللاجئين على أرضها

جدة - نرمين السيد - وتحدث الدكتور مختار جمعة، عن الصدقات، وكيف أن مصر تطبق الإسلام واقعًا على الأرض، وتستضيف اللاجئين، وهم أبناء السبيل.
وذكر جمعة الفارق بين تعامل مصر وغيرها من الدول مع اللاجئين، وتحتضن مصر كل من لجأ إليها واستغاث بها، وعاملتهم كأبنائها، وقاسمتهم لقمة العيش.
وتأثر وزير الأوقاف وبكى، حينما ذكر قول الله تعالى: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».
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