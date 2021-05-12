فيديو- القوات المسلحة تحتفى بأسر الشهداء بتوجيهات من الرئيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الاحتفاء بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصت الوزارة على توصيل هدايا الرئيس إلى أسر منازل أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر.





ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع الرسمية على يوتيوب مقطع فيديو من احتفال الرئيس السيسى مع أبناء الشهداء، مع استعراض البطولات التى حققها الشهداء وربطها بالتنمية التى تشهدها البلاد.

وأكدت الوزارة فى الفيديو أن شهداءنا هم من سطروا مجد الوطن وأمّنوا استقراره وكانوا سببا فى عزته ورخائه، لذلك أسر الشهداء دائما محط رعاية كل أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية.

وأضافت: "أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص خلال الأعوام الماضية على الاحتفال بالعيد وسط أبناء الشهداء، وفى هذ العام كانت القوات المسلحة على العهد بتقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبناءهم، وزارت عددا من المحافظات، وكان الحرص كل الحرص على توصيل هدايا العيد إلى بيوتهم بل إلى وجدانهم قبل بيوتهم".

وتابعت: "وراء كل باب من هذه الأبواب قصص وعبر تشهد بكل معانى البطولة والفخر، أسر تحملت لكى تعيش البلد، وأبناء سيكونون خلفا لأبائهم عشان يدافعوا عن تراب الوطن".

ووجهت والدة الشهيد محمود رضا محمد السيد رسالة إلى ابنها الشهيد البطل، أكدت فيها: "عاوزة أقولك يا محمود إن شاء الله عيدك فى الجنة، أنت فى مكان أحسن بكتير وده حب من ربنا واصطفاء".

كما دعت للرئيس السيسى: "ربنا يوفقك يا ريس ويكرمك وينصرك، وتفضل مصر دايما فى أمن وآمان".

وقالت زوجة الشهيد محمد إبراهيم فضل الله، إن الرئيس لا ينسى أولاده، لا ينسى أبناء الشهداء، ولما أقول لإبنى الرئيس باعت هذه الهدية بالطبع حاجة كبيرة جدا، وأعتبرها فخر لى ولأبنائى.. شكرا سيادة الرئيس.