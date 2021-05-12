دعاء اليوم الأخير من رمضان

جدة - نرمين السيد - شهر رمضان من أعظم شهور العام، يضاعف الله فيه الثواب لعباده، ويفتح لهم أبواب رحمته.

دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان

«اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال.. اللهم بلغنا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة.. واجعلنا فيه من عتائقك من النار».

يمكنك أن تدعو بهذا الدعاء أو بغيره، فى أى وقت، والتمس أوقات الاستجابة، وتذكر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وكذلك يمكنك الدعاء أثناء الصيام، بالصائم حتى يفطر ممكن يستجيب الله دعاءهم.

تذكر أن تكثر من الدعاء بالقبول، فها أنت قد فعلت الكثير ولكن يبقى القبول بيد الله تعالى، فادع المولى عز وجل أن يتقبل منك صالح الأعمال.