مياه البحيره: تيسير تلقى العاملين لقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصح

وأكد المهندس نشأت، أن الدولة المصرية حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأوضح أنه سيكون هناك مرات قادمة بالتعاون مع مديرية الصحة وسيتم تفعيل هذا على جميع فروع الشركه بعد عيد الفطر، ضمن البروتوكول والتنسيق المستمر للحفاظ على صحة العاملين، والعمل فى أجواء آمنه تزامنا مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا.
وأكد نشأت حرص الشركة على العمل فى أجواء آمنه تزامنا مع واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى بدء تطعيم العاملين بفروع الشركه المختلفه بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر المبارك لإتاحة اللقاح لجميع العاملين.
ووجه رئيس شركة مياه البحيرة، الشكر للجهود المبذولة من وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى مشاركة الشركة فى المبادرات الصحية الإيجابية التى تطلقها الوزارة من بينها حملة التبرع بالدم والكشف عن الامراض المزمنة كالسكر وضغط الدم، بهدف رعاية صحة العاملين.
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