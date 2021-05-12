وزير التعليم العالي ينعي الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ينعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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