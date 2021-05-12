بمناسبة توليه عمادة السلك الدبلوماسي العربي : سفير الكويت يشيد بالعلاقات مع...

أشاد محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة وعميد السلك الدبلوماسي العربي، بالمدى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين مصر والكويت في كافة المجالات، ووصفها بأنها علاقات تاريخية ونعمل على تطويرها في كافة المجالات .
وأكد الذويخ، في تصريح بمناسبة توليه عمادة السلك الدبلوماسي العربي خلفا للسفير الموريتاني ودادي ولد سيدي هيبة الذي انتهت مدة خدمته ممثلا لبلاده بالقاهرة، أن التواصل بين قيادتي البلدين الشقيقين (مصر والكويت) لم ينقطع طوال الفترة الأخيرة للتباحث بشأن مستجدات العمل العربي والقضايا المطروحة علي الساحة خاصة الأوضاع في الأراضي المحتلة والتحرك العربي والإسلامي لمواجهة كافة صور التصعيد وضمان عدم تكرار ما حدث مؤخرا .
وأوضح أن الساحة الدبلوماسية باتت مهيأة لنشاط متعدد المستويات يسهم في استعادة زمام المبادرة تجاه القضايا الاستراتيجية المطروحة على الساحة العربية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة .
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