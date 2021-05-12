/630834/أياكس-يستغني-عن-لاعب-منتخب-المغرب-بعد-دعمه-للقضية-الفلسطينية

أثارت صورة نشرها اللاعب نصير مزرواي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام لطفل فلسطيني أمام جندي من الكيان الصهيوني في محاولة للدفاع عن نفسه وهو حامل "قوس خشبي صغير " الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كذلك غضب جمهور أياكس أمستردام والمعروف عنه الاتحاد مع الكيان الصهيوني.

ومن المعروف أن العلاقة بين أياكس و الكيان الصهيوني علاقة قوية ذو اصول تاريخة وهو الأمر الذي ساهم في جعل محبي الفريق بين من يطالب بفسخ عقد اللاعب من جهة والجانب الأخر يطالب بمعاقبته.

ولعل أشهر التعليقات عبر تويتر رد فعل المحامي الهولندي صاحب الشهرة الكبيرة في الوسط الرياضي رون أيسنمان، حيث علق على موقف مزرواي قائلا: "أن تنشر شعار ( تعيش فلسطين) و أنت لاعب كرة قدم محترف في نادي محترف ، هو أمر غير مفهوم فهناك خلل ما".

لاعب مغربي يساند القضية الفلسطينية

وأكدت تقارير هولندية أن أياكس أمستردام يدرس فسخ التعاقد مع اللاعب بعد إعلان اللاعب بشكل صريح مجابهة الفلسطينين ضد الحركة الصهيونية.

يذكر أن مزراوي ليس الوحيد الذي تضامن مع قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حتى زكرياء لبيض واسامة ادريسي زملاؤه في أياكس أمستردام.

على جانب أخر وفي نفس الإطار ،وكتب محمد صلاح عبر حسابة الرسمي على تويتر : " إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي على مدار السنوات الأربع الماضية.. وذلك من أجل بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل ".